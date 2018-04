Titelverteidiger München im Finale - 5:0 gegen Mannheim

Anzeige

Hauptrundensieger München ließ zwei Tage nach dem Auswärtssieg in Mannheim früh keine Zweifel am Weiterkommen mehr aufkommen. «Es war eine sehr physische Serie. Die Jungs haben heute gut gespielt», sagte EHC-Trainer Jackson bei Telekomsport. Mads Christen erzielte schon nach 45 Sekunden das 1:0, nach weiteren Treffern von Andreas Eder (13.) und dem in der NHL begehrten Olympia-Zweiten Dominik Kahun (19.) war nach dem ersten Drittel die Vorentscheidung gefallen.

Keith Aulie (25.) und Keith Aucoin (30.) sorgten für einen Klassenunterschied. «Es war heute nicht unser Tag», sagte Mannheims Angreifer Christopher Ullmann. «Es sind viele Fragen, die wir uns stellen müssen.» Nationalspieler Matthias Plachta, der beim 3:6 am Mittwoch eine Spieldauerstrafe kassiert hatte, wurde von den Münchner Zuschauern mit Pfiffen bedacht. Mit einem Stockschlag hatte der Stürmer im vierten Spiel EHC-Verteidiger Markus Lauridsen so getroffen, dass dieser mit einem gebrochenen Finger pausieren muss. Für die Adler endete die Saison mit einer herben Niederlage. Die Hauptrunde war für den Mitfavoriten verkorkst verlaufen.

In Berlin nutzten die Eisbären ihren Heimvorteil, mussten aber trotz einer zwischenzeitlichen 4:2-Führung noch in die Verlängerung. Dort war Mark Olver in der 72. Minute der Siegtorschütze. Bis fünf Minuten vor Schluss des dritten Abschnitts hatte der DEL-Rekordmeister wie der sichere Sieger ausgesehen. Dann glichen Leo Pföderl und John Mitchell binnen 34 Sekunden für Nürnberg aus.

Jamie MacQueen (16.), Marcel Noebels (39.), Torjäger Nick Petersen (45.) und Frank Hördler (48.) trafen in der regulären Spielzeit für die Eisbären. Die Berliner von Trainer Uwe Krupp benötigen nun aber den ersten Auswärtserfolg der Serie, um schon am Sonntag den letzten Schritt zum ersten Finaleinzug seit 2013 zu schaffen.