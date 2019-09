Titelverteidiger steht erneut im Halbfinale

Schwäbisch Hall Unicorns – Berlin Rebels 45:24 (14:0, 7:14, 7:3, 17:7)

Die Punkte für Hall erzielten: Nathaniel Robitaille (12), Tim Stadelmayr (9), Maurice Schüle (6), Tyler Rutenbeck (6), Aurieus Adegbesan (6), Joshua Haas (6).

Zuschauer: 2897

Schon nach vier Minuten waren die Schwäbisch Hall Unicorns am Samstag im Haller Optima-Sportpark vor knapp 2900 Zuschauern gegen die Berlin Rebels in Führung gegangen – und diese gaben sie trotz einer kurzen Schwächephase im dritten Viertel nicht mehr ab. Am Ende stand ein 45:24-Viertelfinalerfolg und der Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft im American Football.

Unbequeme Rebels

Die Berlin Rebels präsentierten sich als der erwartet unbequeme Gegner. Und so sahen sich auch all diejenigen, die die Schwäbisch Hall Unicorns als den haushohen Favoriten auf dem Zettel hatten, bald eines Besseren belehrt. Berlin hielt über weite Strecken mit dem amtierenden Deutschen Meister mit. Im dritten Viertel waren die Rebel sogar das spielbestimmende Team.

Zuvor agierten die Hausherren allerdings durchaus souverän. Mit einem durch Maurice Schüle getragenen Laufspiel und den Pässen von Jadrian Clarks, bei denen Nate Robitaille die am meisten gesuchte Anspielstation war, bewegten die Haller den Ball gut über das Feld. Selbst ein durch den Berliner Paul Seifert abgefangener Clark-Pass brachte die TSG-ler nicht aus der Ruhe. Nach Touchdowns von Schüle und Tyler Rutenbeck (beide mit anschließendem PAT durch Tim Stadelmayr) lagen die Unicorns Ende des ersten Viertels mit 14:0 in Führung.

Auch die Haller Defense, in der Goran Zec ganz besonders glänzte, zeigte eine starke Leistung. Drei Mal waren die Gäste in Ballbesitz, aber die Unicorns-Verteidiger ließen sie nicht zu Punkten kommen. Erst beim vierten Mal sollte ihnen dies Anfang des zweiten Viertels gelingen. Berlin bewegte den Ball schnell über das Feld und Kurt Palandech bediente seinen Recveiver Alexander Tounkara über neun Yards zum 14:7-Anschluss (alle PAT Phillip Friis Anderesen). Nur drei Minuten später antworteten die Unicorns allerdings mit einem 6-Yards Pass auf Aurieus Adegbesan zum 21:7.

Berlin drückte nun aufs Tempo und ließ sich auch von einem durch Cody Pastorino eroberten Fumble nicht aus dem Konzept bringen. Paul Morant fing in einem Haller Trickspielzug den Pass von Ian Gehrke ab und setzte sich erneut sehr zügig in Richtung Haller Endzone in Bewegung. Unterstützt durch ungewöhnlich viele Haller Strafyards erreichten sie diese auch vor der Pause mit einem Pass auf TJ Esekielu und erzielten das 21:14. Berlin hatte jetzt Oberwasser und dies war nach der Pause zunächst auch noch so.

Mit zwei Ballverlusten erwischte die Haller Offense einen alles andere als guten Start in die zweite Hälfte. Man durfte sich bei der Unicorns-Defense dafür bedanken, dass die Gäste lediglich drei Punkte durch ein Fieldgoal von Phillip Friis Anderesen zum 21:17 erzielten. Eine Minute vor dem letzten Seitenwechsel war es dann Nate Robitaille, der mit dem 28:17 den Haller Vorsprung wieder vergrößerte.

Dass die Haller Offense ihre Schwächephase überwunden hatte, dokumentierte sie dann mit einem sehenswerten Pass über 43 Yards von Jadrian Clark auf Tyler Rutenbeck. Dieser bereitete den nachfolgenden Touchdown-Pass auf Nate Robitaille zum 35:17 vor und ein 22-Yard-Fieldgoal von Tim Stadelmayr sorgte für das vorentscheidende 38:17 fünf Minuten vor Spielende. Die Unicorns-Defense erlaubte ihren Gästen lediglich noch das 38:24 durch Quarterback Kurt Palandech. Als Joshua Haas zwei Minuten vor Abpfiff das 45:24 erzielte, war das Spiel endgültig entschieden.

Zufriedener Headcoach

„Wir haben uns von Berlin vier Mal den Ball abnehmen lassen. Das ist natürlich deutlich zu oft“, sagte Halls Headcoach Jordan Neuman nach dem Spiel. Dennoch zeigte er sich mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Berlin ist ein sehr physisches Team und trotzdem konnten wir den Ball gut bewegen. Auch die Defense hat insbesondere in der zweiten Hälfte einen sehr guten Job gemacht.“

Die Unicorns haben sich mit dem Sieg im Viertelfinale gegen Berlin für das Halbfinale qualifiziert, das am Samstag, 28. September, um 17 Uhr in Schwäbisch Hall stattfinden wird. Gegner sind die Dresden Monarchs, die gegen die Marburg Mercenaries mit 39:22 gewonnen haben.

