Tolle Vorstellung geliefert

Beim ersten DJB-Sichtungsturnier für die Altersklasse Frauen U15 in Backnang unter den Augen von Bundestrainer Bruno Tsafack (U18) konnte das Nachwuchstalent Anna-Lena Höcherl von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim einen guten fünften Platz erreichen.

Über 200 Kaderathletinnen aus fast allen Judo-Landesverbänden waren ins Württembergische angereist.

So auch die TSVlerin Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm. Sie erwischte einen guten Start. Erst im Viertelfinale unterlag sie der späteren Erstplatzierten Katharina Nguyen von JC KimChi Wiesbaden mit einer Kontertechnik. In der Trostrunde ging die TSV-Orangegurtträgerin mit drei Siegen von der Matte. Im Durchgang um die Bronzemedaille unterlag sie allerdings gegen Hannah Jung vom TSV München-Großhadern mit einer Haltegrifftechnik. In ihrem fünften Einsatz in diesem Jahr erreichte die TSV-Nachwuchskämpferin erstmals keinen Podestplatz. jotef

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019