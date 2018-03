Toller Erfolg für Rosalie Kirchner

Anzeige

Hier schaffte Moritz Mühlbauer einen tollen dritten Platz, obwohl er kurzerhand aus organisatorischen Gründen sich in der höheren Braungurten messen musste. Auch Mara-Marie Wiederroth schaffte einen schönen Einstieg und nahm in der gleichen Disziplin in ihrer Altersklasse einen weiteren dritten Platz mit nach Hause.

Die leistungsstarke Sarah Wolf wurde in ihrer Klasse, die auch wieder mit Braun- und Schwarzgurten aufgefüllt wurde, gleich in der ersten Rund Kata sehr schwach bewertet, was sie aber souverän im Kumite, der Kampfdisziplin, wieder ausbügelte und sich hier Bronze sicherte.

Den größten Erfolg für die Recken aus der Karate-Akademie „Ryozanpaku“, wie sich die beiden Abteilungen voller Stolz nennen, schaffte Rosalie Kirchner.

Nachdem auch bei ihr die Katawettbewerbe trotz toller Erfolge letztlich nicht zur Medaille führten, zeigte sie im halbfreien Kampf, dem Kihon-Ippon-Kumite, wer hier regiert.

Die Klasse war mit 23 Kämpferinnen aus Viernheim, Darmstadt, Troisdorf, Siegen bis Magdeburg übervoll, und es waren sechs Siege in Folge nötig, um den hoch verdienten ersten Platz zu erreichen. Gold gab es dann tatsächlich für Rosalie Kirchner aus Faulbach.

Einzig für ihre Trainingsfreundin Pia Götzelmann, die sonst immer das Treppchen der Siegerinnen erklimmt, reichte es in den neuen Kampfklassen nicht zur Medaille. Ein Umstand, der in den nächsten Trainingseinheiten zur Motivation dienen wird, denn jetzt gilt es für die Kämpfer, sich im täglichen Training weiter auf die nächsten Wettkämpfe vorzubereiten.

Interessenten am Karatesport finden weitere Informationen im Internet unter www.karate-tbb oder telefonisch: 09341/897635. sg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018