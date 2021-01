Tom Brady setzt schon erste Nadelstiche

Green Bay.Tom Brady schloss seinen Sohn John nach seinem historischen Abend im bitterkalten Green Bay fest in die Arme und setzte auf dem Weg in den Flieger schon den ersten Nadelstich für den Super Bowl. Mit seinem kongenialen Partner Rob Gronkowski filmte sich der Football-Superstar mit dem Smartphone, dazu lief der Rap-Song „Bad Boy for life“. Ein ähnliches Video hatte der sechsmalige NFL-Champion Brady bereits 2019 veröffentlicht, nachdem er mit einem Sieg gegen seinen kommenden Final-Rivalen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs ins Endspiel eingezogen war. Dass die Quarterback-Legende am 8. Februar bereits zum zehnten Mal um die Meisterschaft in der NFL spielt, fügt sich ebenso überraschend wie nahtlos in seine großartige Karriere. Beim 31:26 bei den Green Bay Packers lief der 43-Jährige zu großer Play-off-Form auf und zog bereits im ersten Jahr mit seinem neuen Team Tampa Bay Buccaneers in den Super Bowl ein. Wenige Stunden später machten der 25 Jahre alte Mahomes und die Chiefs durch ein 38:24 gegen die Buffalo Bills das Generationen-Duell der Quarterbacks perfekt.

Erstmals Heimrecht

„Es ist großartig, jetzt ein Heimspiel zu haben. Wer hätte denn jemals gedacht, wir würden zu Hause um den Super Bowl spielen? Aber wir haben es geschafft“, sagte der mächtig stolze Brady. Nachdem die Bucs alle Play-off-Spiele auswärts bestreiten mussten, haben Brady & Co. in zwei Wochen im Raymond James Stadium in Tampa Heimrecht – ein Novum in der NFL-Geschichte. Am Flughafen der Metropole in Florida hatten sich zahlreiche Fans versammelt, um Brady und dem Team zuzujubeln. Womöglich werden Titelverteidiger Mahomes und die Chiefs dennoch leicht favorisiert ins Endspiel gehen. Immerhin haben sie eine deutlich bessere Hauptrundenbilanz mit nur zwei Niederlagen. dpa

