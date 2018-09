Tore sind das Salz in der Fußball-Suppe

Tore sind bekanntlich die Salz in der "Fußball"-Suppe. So gesehen macht Dominik Salz, Torjäger des starken Verbandsliga-Aufsteigers TSV Grunbach seinem Namen alle Ehre: Bereits 13 Mal hat er in dieser Saison getroffen. Damit kann ihm nur Landesliga-Torjäger Chris Moschüring vom FV Lauda das Wasser reichen. Auch er hat bislang 13 Tore erzielt.

Bundesliga

Zehn Tore: Gomez

...