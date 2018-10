Torwart ist der Mann des Tages

HG Kön./Sachs – Neuthard 22:13

Nach sechs zum Teil deutlichen Niederlagen ist es der HG am Sonntag das erste Mal gelungen, den Spieß aus ihrer Sicht umzudrehen. Der Aufsteiger aus der Landesliga Süd, TV Neuthard, der mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 6:6 vor dem Spieltag auf Tabellenplatz 7 der Verbandsliga stand, konnte mit 22:13 nach Hause geschickt werden.

Ein Ergebnis, das wahrlich nicht all zu oft im Handball vorkommt, und ein Spiel, das sicherlich bei keiner Jury der Welt einen Schönheitspreis gewonnen hätte. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, bei der jeder Spieler von Beginn an bis in die Haarspitzen motiviert war, konnte wurde der Gegner aus Neuthard niedergerungen. Dabei gelang den Gästen während der ganzen Partie nur beim Stand von 1:1, das Spiel offen zu gestalten. Anschließend zog die HG über 7:2 in der 19. Minuten bis zum Halbzeitstand von 9:5 dem Gegner davon.

Trotz der Halbzeitführung haderte man zu diesem Zeitpunkt schon mit den Unparteiischen aus Pforzheim. Nach acht Minuten kassierte die HG bereits eine Rote Karte für Bastian Hupp und insgesamt sechs Zwei-Minuten-Strafen. Ein Wert, den man vertreten kann, wenn die beiden Schiedsrichter auf der Gegenseite ähnlich hart durchgegriffen hätten, Neuthard jedoch hatte zum gleichen Zeitpunkt lediglich zwei Zwei-Minuten-Strafen. So musste man zu Beginn der zweiten Hälfte mit lediglich drei Feldspielern gegen sechs Feldspieler aus Neuthard spielen, doch selbst in dieser Phase ließ sich die HG-Defensive nicht überwinden.

Vier Siebenmeter gehalten

Ein überragender Artur Sander im Tor, der nahezu jeden Ball hielt, den die HG-Abwehr nicht verteidigte, ließ die Spieler aus Neuthard an diesem Tag verzweifeln. Der 17-jährige Torwart, der vor der Runde aus der Jugend der SG Pforzheim/Eutingen wieder zurück nach Königshofen kam, entschärfte außerdem noch vier Siebenmeter und jeder Zuschauer war sich klar, darüber, dass er der „Man of the Match“ war. Auch ihm war es zu verdanken, dass der Gast aus Neuthard nie näher als auf 2-Tore-Abstand an die HG herankommen konnte. Nach 11:9 in der 42. Minute schaltete auch endlich mal der Angriff der HG einen Gang hoch und so konnte man in den letzten 18 Minuten das Ergebnis auf 22:13 hochschrauben.

Unüberhörbar waren nach dem Schlusspfiff die Zentnerlasten, die von den Herzen aller HGler fielen und der ausgelassene Jubel der Spieler. Dennis Meyer erhielt kurz vor Spielende noch die Rote inklisive Blaue Karte und steht so für die nächsten Spiele Trainer Valentin Okuschko nicht zur Verfügung. Am nächsten Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Tabellenführer TG Eggenstein auf dem Plan.

