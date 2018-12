Tour nur als Zwischenstation

Toblach.Das zarte Aufschwung-Pflänzchen im deutschen Skilanglauf soll bei der Tour de Ski weiter wachsen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarten die Verantwortlichen im Deutschen Skiverband (DSV) von den acht Frauen und zehn Männern, die am heutigen Samstag zum Start der 13. Auflage in Toblach an den Start gehen werden. Vordere Platzierungen in der Gesamtwertung sind illusorisch und auch nicht das Ziel.

„Normalerweise ist die Tour für uns immer der zweite Jahreshöhepunkt neben der WM oder Olympia. Nach unserem Neustart im Sommer ist sie diesmal ein weiterer Schritt in Richtung Weltmeisterschaften in Seefeld im Februar. Wir wollen Schwung holen, aber auch Athleten sehen und fordern, die bislang auf Continentalcup-Ebene unterwegs waren“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Schlütter. dpa

