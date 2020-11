Trainer in Isolation

Frankfurt.Bundestrainer Henk Groener sitzt zu Hause in den Niederlanden in Quarantäne, ein Quartett steigt zur Vorsicht erst später in den EM-Lehrgang ein und die geplanten Testspiele fallen aus. Die Vorbereitung der deutschen Handball-Frauen auf die Europameisterschaft vom 3. bis 20. Dezember in Dänemark steht unter keinem guten Stern. „Natürlich sind die Voraussetzungen nicht optimal, um ein Turnier zu spielen“, sagte Kapitänin Kim Naidzinavicius am Dienstag.

Trotz der widrigen Umstände sind die DHB-Frauen bester Laune, nachdem die Austragung des nach dem Ausstieg von Co-Gastgeber Norwegen gefährdeten Turniers gesichert ist. „Wir sind überglücklich, dass wir spielen können“, berichtete Naidzinavicius. „Jetzt versuchen wir, uns mit den Bedingungen anzufreunden.“

Die sind mitten in der Corona-Krise alles andere als normal. Schon die Anreise ins Trainingslager in Frankfurt gestaltete sich außergewöhnlich. Nach den negativen Erfahrungen bei den Männern, die nach ihrer Länderspielwoche Anfang November vier positive Fälle verzeichnet hatten, durften Vereinskolleginnen auf dem Weg in die Mainmetropole keine Fahrgemeinschaften bilden. „Wir haben unsere Lehren gezogen und ein paar Dinge noch einmal verschärft“, sagte Axel Kromer, Sportvorstand des Deutschen Handballbundes.

Anreise am Mittwochabend

Erst am Mittwochabend sollen Coach Groener, die Torhüterinnen Dinah Eckerle und Ann-Cathrin Giegerich sowie Rückraum-Ass Emily Bölk und Kreisläuferin Julia Behnke zum Team stoßen. „Er hat die Symptome der Infektion schon sehr frühzeitig hinter sich gebracht und ist in den Endzügen seiner Isolation“, sagte Kromer über den Gesundheitszustand des Bundestrainers. Dieser wird derzeit von U-20-Coach André Fuhr vertreten. Die vier Spielerinnen dürfen auf Geheiß des DHB erst mit Verspätung einsteigen, weil sie mit ihren Vereinen international im Einsatz waren. dpa

