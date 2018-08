Transfermarkt ohne England - Bundesliga der große Gewinner?

Anzeige

Ist der frühe Transferschluss in England also von Vorteil für die deutschen Clubs? Darüber streiten sich noch die Experten, wirklich wissen wird man das erst nach dem in der Bundesliga weiter klassischen Transferende am 31. August, wenn auch die Kader der deutschen Vereine eine Woche nach dem Saisonstart bis zum Winter fix sind. Die Bundesliga hat sich nicht den Engländern angeschlossen. Man will diesen Sommer testen, wie sich die neue Situation auswirkt.

Befürworter eines früheren Einkaufsstopps gibt es aber auch hierzulande. «Aus Sicht von Bayern München ist das ein Vorteil. Ich halte es grundsätzlich für eine interessante Alternative, wenn die Liga beginnt, dass der Transfermarkt dicht ist», sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge unlängst in der Sendung «100% Bundesliga - Fußball bei NITRO».

In der Vergangenheit sei das bereits häufiger ein Thema gewesen. «Wir haben das in Europa oft diskutiert - die großen Clubs waren dafür, wer dagegen war, waren die kleinen Clubs», berichtete Rummenigge. «Die haben argumentiert, dass sie, wenn sie sich nicht für die Europa- oder Champions-League qualifiziert haben, aus finanziellen Gründen Spieler verkaufen müssen, und die haben sich dann durchgesetzt auch bei der UEFA.»

In Italien haben sich die Clubs darauf geeinigt, ebenfalls mit dem Start der Liga die Transferaktivitäten einzustellen, weshalb dort nur noch bis zum 17. August Spieler gekauft werden dürfen.

Für Gladbachs Sportdirektor Max Eberl macht eine Änderung auch nur dann Sinn, wenn es eine europaweite Lösung gibt. «Das kann nur funktionieren, wenn die Top-5-Ligen sich einigen. Sonst hätte die Bundesliga einen Wettbewerbsnachteil», sagte Eberl in der vergangenen Woche beim Fußball-Gipfel der «Rheinischen Post».

Fredi Bobic sieht die Bundesliga in der jetzigen Konstellation sogar im Vorteil. «Es kann sein, dass plötzlich der ein oder andere interessante Spieler auf den Markt kommt, mit dem man jetzt noch gar nicht rechnet», sagte Frankfurts Sportchef Fredi Bobic mit Blick auf Profis, die bei englischen Clubs an den ersten Spieltagen nicht zum Einsatz kommen. «Wir können in England noch kaufen, aber die können uns nichts mehr wegkaufen.»