Trares fliegt vom Platz

Paderborn.Die Würzburger Kickers haben im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga nach drei Spielen ohne Niederlage wieder einen Rückschlag erlitten. Der Tabellenletzte unterlag 0:1 (0:1) beim Bundesliga-Absteiger SC Paderborn und hat nach der Hinrunde nur neun Punkte auf dem Konto.

Fünf Punkte beträgt der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz vor dem nächsten Spiel bei Erzgebirge Aue, das Kickers-Trainer Bernhard Trares verpassen wird. Der Würzburger Coach sah die Rote Karte (76.). Trares beteuerte allerdings, dass keine Schimpfworte in Richtung des Schiedsrichters gefallen seien, sondern dass er sich lediglich mit den Paderbornern ausgetauscht habe: „Ich habe zu denen gesagt: ‘Seid ihr blind? Der ist doch reingerutscht.’ Dafür bekomme ich die Karte. Ich war total außer mir, wie man für sowas Rot geben kann, aber okay. Ich muss abwarten, was passiert“, sagte Trares. dpa/red

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021