Traum-Duo nur auf Zeit

Als Fulltime-Coach wird Becker also nicht für Zverev tätig sein, seine Expertise wird der dreimalige Wimbledonsieger in den kommenden Wochen aber häufiger einbringen. „Sie werden mich bei den nächsten Turnieren in seiner Nähe sehen“, kündigte Becker an. Bei den Hartplatz-Events in den USA wird Becker im März mit in der Box von Zverev sitzen. Er pflege seit längerem eine enge Freundschaft mit der Familie Zverev, von daher sei es selbstredend, dass er mit Rat und Tat zur Seite stehe. Nur eben nicht über das gesamte Jahr, weil auf Becker im DTB und als Fernsehexperte bei Eurosport genügend Arbeit wartet. dpa

