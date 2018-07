«Traum meiner Träume» - Kerber schreibt Sommermärchen

Anzeige

London (dpa) - Das Sommermärchen für Deutschland schreibt dieses Mal Angelique Kerber. An dem Wochenende, an dem die deutsche Sportszene mit der Fußball-Nationalelf über den WM-Titel jubeln wollte, verewigt sich die 30 Jahre alte Kielerin in der Tennisgeschichte und gewinnt Wimbledon. Als erste Deutsche seit Steffi Graf 1996, als erst dritte Deutsche überhaupt. «Das war der Traum meiner Träume. Das bleibt für immer. Ich kann jetzt immer sagen, dass ich Wimbledon-Champion bin», sagt Kerber nach ihrem Coup über Serena Williams.

Ihr Name steht nun in einer Reihe mit Graf, Boris Becker und Michael Stich. «Ich habe mich wirklich sehr für Angie gefreut. Dieser Triumph ist ein klasse Erfolg», gratuliert Graf und übermittelt in einer Mitteilung des Deutschen Tennis Bundes weiter: «Generell war das Wimbledon-Turnier für die deutschen Mädels hervorragend. Tolle Leistungen, die unserem Sport Auftrieb geben sollten.»

Kerbers Bild hängt bald in der Ehrengalerie mit den berühmten Vorgängern. «Für mich ist es eine ganz große Ehre, nach Steffi die nächste deutsche Wimbledonsiegerin zu sein. Die nächste Deutsche zu sein, die mit diesem Pokal nach Hause kommt, besser geht es nicht», sagt die nun dreimalige Grand-Slam-Siegerin. «Was will man mehr? Ich habe es geschafft.» Auf einen erneuten Triumph des Fußball-Weltmeisters von 2014 hatten viele gesetzt, mit Kerber als Champion auf dem grünen Rasen aber kaum einer gerechnet.