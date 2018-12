Traumduell für Max Hopp

London.Max Hopp hat Darts-Deutschland den ersten Sieg bei dieser WM beschert und sich ein Traumduell mit Primus Michael van Gerwen erspielt. Der 22 Jahre alte Hesse besiegte den Niederländer Danny Noppert überraschend klar mit 3:0 und steht damit erstmals in seiner Karriere in der 3. Runde des wichtigsten Turniers des Jahres.

Dort erwartet Hopp am Samstag (23 Uhr/Sport1) das Duell mit dem Weltranglistenersten. „Ich bin mega happy, dass ich gegen Michael spielen darf. Er ist der Beste der Welt, es wird sehr schwer, ihn herauszufordern“, sagte Hopp.

Am Sonntag zog Gabriel Clemens nach. Der Saarländer schlug Aden Kirk aus England mit 3:0 und gewann damit das erste Spiel bei seiner WM-Premiere. Clemens reist am Montag ebenfalls nach Deutschland zurück, weil er am Dienstag wieder arbeiten muss. Für ihn wartet am Freitag ein Aufeinandertreffen mit John Henderson aus Schottland.

Van Gerwen hatte zum Start eine Schrecksekunde zu überstehen, er wurde von der Bierdusche eines Fans erwischt. MvG nannte den Übeltäter eine „dumme Person“. Hopp will den Darts-Meister auf andere Art attackieren – sportlich. dpa

