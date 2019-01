Trend zum Vierfachsprung

Minsk.Ohne vierfache Sprünge landet man bei den Eiskunstlauf-Herren auf keinem Medaillenrang, absehbar bald auch bei den Damen nicht mehr. In Deutschland rotiert aktuell nur der Berliner Paul Fentz vierfach über das Eis. Das soll sich mit wissenschaftlicher Hilfe nun ändern.

Ausdruck, Eleganz und Schönheit sind wichtige Elemente des Eiskunstlaufs. Doch ohne vierfache Sprünge stehen zu können, gelangt man bei den Herren und absehbar bald wohl auch nicht mehr bei den Damen in die Schlittschuh-Elite. Aus diesem Grund will die Deutsche Eislauf-Union zusammen mit dem Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) den deutschen Läufern auf die Sprünge helfen. Denn aktuell ist allein der Berliner Paul Fentz aus dem Kreis der DEU-Athleten in der Lage, nach vierfacher Rotation zu landen.

Große Hürden

„Es ist die große Hürde, den vierfachen Toeloop stabil hinzubekommen“, sagte der 26-jährige deutsche Meister. In der Kurzkür am Donnerstag bei der EM in Minsk verzichtete er darauf und kam nur auf den 17. Platz. Denn 15 der 37 Starter sprangen mindestens einen Vierfachen.

Wie chancenlos man ohne einen „Quad“ ist, musste er bereits 2018 erfahren: Bei der EM in Moskau landete Fentz nach dem Sturz beim Vierfach-Toeloop auf Rang 16, bei den Olympischen Winterspielen nur auf Platz 22. Wie weit man mit ihm bei einer WM kommen kann, zeigte zuletzt Stefan Lindemann: 2004 in Dortmund stand der Berliner einen Vierfach-Toeloop und holte Bronze.

Obwohl es mit dem Toeloop bisher nur sporadisch klappte, übt Fentz einen zweiten Vierfachen. „Wir sind bei ihm am vierfachen Salchow dran, den er bei einzelnen Versuchen schon gestanden hat“, berichtete IAT-Eiskunstlauf-Forscherin Karin Knoll. „Es zeichnet sich ab, dass ich dafür nicht mehr lange brauche“, bestätigte er und schloss die erste Präsentation in der Kür der WM in Saitama/Japan nicht aus.

Die internationale Konkurrenz rotierte in den vergangenen Jahren immer verrückter über das Eis, zuweilen mit bis zu vier Vierfachen in der Kür. 2016 vollbrachten zudem zwei Japaner Pionierleistungen: Yuzuru Hanyu gelang als erster Läufer der vierfache Rittberger und Shoma Uno die Premiere des vierfachen Flip. Nun fehlt noch der „Königs-Sprung“ Axel als Vierfacher. Er wird als einziger vorwärts-laufend abgesprungen und benötigt viereinhalb Drehungen bis zur Landung.

In Deutschland soll nun die Grundlage dafür geschaffen werden, die Schar der potenziellen Vierfach-Springer zu vergrößern. „Ich möchte für die Perfektion der vierfachen Rotation werben“, sagte IAT-Expertin Knoll. „Wir wollen in die Köpfe der Trainer und Athleten rein bekommen, schon bei zwei- und dreifachen Sprüngen in die Perfektion zu kommen. Das ist die Grundlage für die Vierfachen.“ Dazu müsse man den Trainern die neuen neue Lehrmethoden beibringen. Knoll: „Es ist noch immer so, dass die Trainer lehren, was sie selbst gelernt haben.“

Auch bei den Damen geht die Entwicklung zum Vierfach-Sprung. Im September 2018 beim Junior-Grand-Prix präsentierte die 14-jährige Russin Alexandra Trusowa als Erste auf der Welt einen vierfachen Lutz. „Ich denke, es wird genauso passieren wie bei den Herren“, prophezeit Knoll atemberaubende Flug-Shows auch bei den Damen.

„Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Die, die momentan den Vierfachen springen, sind Kinder“, meinte die deutsche Vizemeisterin Nathalie Weinzierl. „Ich muss mal sehen, ob ich ihn noch lernen kann. Vielleicht ist es mit sauberen dreifachen Sprüngen besser als das Risiko eines Vierfachen. Man muss abwägen, was sinnvoll ist.“

