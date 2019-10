„Treppchen“ knapp verpasst

Das letzte Sichtungsturnier des Deutschen Judo-Bundes in diesem Jahr für die Landeskaderathleten der Altersklasse FU17 und MU17 wurde am gleichen Wochenende ausgetragen, aber erstmals an zwei verschiedenen Standorten. Der weibliche Judo-Nachwuchs trat in Halle an und der männliche in Bamberg. Unter den Augen der jeweiligen Bundestrainer als auch den Landestrainern wollte sich natürlich jeder Teilnehmer für das kommende Jahr nochmals positiv präsentieren.

Seitens der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim gingen in Halle an Start gleich fünf Teilnehmerinnen. Allerdings schaffte es nur eine TSVlerin mit Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 44 Kilogramm den Sprung um die Medaillenränge. Sie unterlag gleich zu Beginn des Turnieres gegen die spätere Zweitplatzierte Katharina Nguyen vom JC Kim-Chi Wiesbaden. Die Leichteste des TSV-Nachwuchses kämpfte sich dann erfolgreich durch die Trostrunde bis zum Kampf um die Bronzemedaille. Hier allerdings unterlag sie gegen Annika-Anni Kast von Jahn Nürnberg aus Bayern. Für die Jüngste vom TSV war dies trotzdem eine ausgezeichnete Platzierung.

Die übrigen weiblichen TSV-Teilnehmerinnen mit Kira Kremer, Mara Noorlander, Vanessa Liesberg und Frankziska Höcherl schieden vorzeitig in der Trostrunde aus.

Mit Platzierung zufrieden

In Bamberg bei der männlichen U17 trat seitens der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim Pierre Ederer in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm an. Auch er stand seiner Vereinskameradin in nichts nach und hatte denselben Kampfverlauf. Zunächst eine Niederlage, die ihn sofort in die Trostrunde katapultierte. Im entscheidenden Kampf um die Bronzemedaille unterlief ihm ein Fehler, den sein Gegner Jonas Gabriel Gleinig vom Judo-Club Samurai Oranienburg sofort ausnützte. Aber auch er war zufrieden mit dieser Platzierung, hat er ebenfalls aufgezeigt, dass man auf Bundesebene mithalten kann. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019