Treppchenplatz – möglichst ganz oben

Sie tragen mit Stolz den Bundesadler auf der Brust – die Athletinnen, Athleten und Trainer der Johannes-Diakonie, die in wenigen Wochen Deutschland bei den Weltspielen von Special Olympics in Abu Dhabi vertreten werden. Aktuell trifft sich das Team regelmäßig für den Feinschliff in der Vorbereitung im Kraft-Werk Schwarzach.

Für die Radsportler Elena Bergen, Ingrid Neff und Michael

...