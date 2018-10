Trikots für über 90 Meisterteams

Bereits zum fünften Mal stattet ebm-papst unter dem Motto „Dress for Success“ Meistermannschaften aus drei Fußballbezirken mit je einem Jako-Trikotsatz aus.

Auch in diesem Jahr belohnt der Weltmarktführer im Bereich Ventilatoren und Motoren wieder über 90 Meistermannschaften der Saison 2017/18 aus den Fußballbezirken Hohenlohe, Unterland und Tauberbischofsheim mit einem neuen Mannschaftsdress, bestehend aus einem Jako-Trikotsatz samt Torwart-Trikot.

Die symbolische Übergabe an die Vereinsvertreter findet am Samstag, 20. Oktober, in der Halbzeitpause des Spiels FSV Hollenbach gegen den LFV Nagold statt. Anpfiff des Spiels in der Jako-Arena in Hollenbach ist um 15 Uhr.

Die Aktion „Dress for Success“ wird seit 2014 von ebm-papst durchgeführt und belohnt das sportliche Engagement von jungen Talenten der Region.

Schon früh hat es sich ebm-papst zum Ziel gesetzt, regionale Sportteams und -events zu unterstützen. Der Ventilatorenhersteller ist Ausrichter von Sportveranstaltungen wie dem ebm-papst Marathon oder dem ebm-papst Hallenmasters.

Das Fußballturnier mit nationalen und internationalen U19-Mannschaften und regionalen Amateurteams findet im kommenden Jahr wieder am 5. und 6. Januar in der Gerhard-Sturm-Halle in Mulfingen statt. ebm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018