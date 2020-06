Trotz Abschottung „kein Lagerkoller“

Die Hakro Merlins Crailsheim beenden eine recht außergewöhnliche Spielzeit in der Basketball-Bundesliga auf Rang neun oder zehn (das Entscheidungsspiel findet heute statt). Eigentlich ein passables Abschneiden für einen Club, der über einen der kleinesten Etats der gesamten Klasse verfügt. Wohlgemerkt: eigentlich. Denn das BBL-Final-Turnier im Münchner „Audi-Dome“ stand für die Hohenloher unter keinem guten Stern (wir berichteten).

Es wäre mehr drin gewesen

Hätte die Runde unter „normalen“ Umständen zu Ende gespielt werden können, so sind sich Spieler, Verantwortliche und Fans sicher, wäre nämlich ein noch größerer sportlicher Erfolg durchaus drin gewesen. Dennoch muss konstatiert werden: Die Merlins sind auf dem besten Wege, sich im deutschen Oberhaus zu etablieren – und blicken optimistisch in die Zukunft.

Zehn Teams mit ihren Delegationen in der bayerischen Landeshauptstadt 24 Stunden am Tag auf engstem Raum unter sich – gewiss keine ganz leichte Situation. Doch alle haben sie gut – und vor allem gesund – gemeistert, weil sie sich an sämtliche Vorgaben gehalten haben. Das Thema „Coron“a war zwar auch während dieser Zeit allgegenwärtig, doch es gab in den gesamten Tagen, seit Anfang Juni, keinen positiven Fall innerhalb der Teams. „Das Konzept ist somit voll aufgegangen“, bilanziert der Bad Mergentheimer Philipp Reinhard, Delegationsmitglied der Merlins, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten im Rückblick die gemeinsame Zeit.

Veränderte Vorzeichen

„Plötzlich war nichts mehr wie zuvor“, blickt Reinhard zurück – und meint damit vor allen jenen Umstand, dass die Hohenloher unter deutlich anderen Vorzeichen in München in Aktion auf den Plan treten mussten als noch vor wenigen Monaten. Quincy Ford suspendiert, Aron Jones und Jan Span ebenfalls nicht mehr dabei – personell „gab es eine Art Flickenteppich“, nachdem von jetzt auf nachher einige der Leistungsträger weggebrochen seien. Nun hätten auch jene Profis verstärkt Verantwortung übernehmen müssen, „die ansonsten weniger Spielpraxis erhalten“.

Die Crailsheimer seien sich dessen bewusst gewesen, dass es auch bei den anderen Mannschaften derartige Probleme gebe. Dennoch habe man damit geliebäugelt, mindestens eine Partie in der Gruppenphase zu gewinnen, um somit den Sprung ins Viertelfinale zu schaffen. Doch eine Muskelverletzung von Point-Guard DeWayne Russell ließ die Personaldecke weiter ausdünnen. Das erste Spiel gegen Göttingen sei mit viel Pech verloren worden, so Reinhard, die Bayern hätten nach ihrer Auftaktschlappe die erwartete Reaktion gezeigt. „Mit Ulm hatten wir dann die zu diesem Zeitpunkt stärkste Mannschaft des Turniers zeitweise am Rand einer Niederlage“, um zum Abschluss gegen Oldenburg unglücklich das Nachsehen zu haben. „Die Oldenburger wiederum haben dann im Anschluss den FC Bayern München besiegt, was unsere Leistung in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt.“

Eine Seite der Medaille

Die Spiele im Audi-Dome seien die eine Seite der Medaille gewesen, die „Abschottung von der Außenwelt“ im Hotel die andere. „Doch von Lagerkoller keine Spur“, plaudert er aus dem Nähkästchen. „Wir sind im Team noch mehr zusammengewachsen, weil man sich überall trifft.“ Er habe in den zurückliegenden einen stets respektvollen Umgang ausgemacht – Team übergreifend. „In der Halle waren alle Gegner“, doch nach getaner Arbeit habe man beim Karten oder Tischtennis spielen gut abschalten können. Das Ganze habe etwas von einem Zeltlager gehabt, Gemeinschaft und Disziplin in der Gruppe seien groß geschrieben worden.

Bereits im Vorfeld seien alle binnen 96 Stunden zweimal auf Corona getestet worden, zudem nochmals unmittelbar nach Eintreffen im Hotel. „Bis die Ergebnisse vorlagen, mussten wir in unseren Zimmern bleiben“ – für Philipp Reinhard eine etwas surreale Erfahrung. „Im Hotel laufen wir ohne Mund-Nasen-Schutz herum, sobald es aber Richtung Lobby oder mit dem Bus in die Halle geht, tragen ihn alle. Ebenso müssen die Hände immer desinfiziert werden.“

„Ich glaube, für dieses Turnier war es gut, dass keine Zuschauer dabei waren, weil so keine Heimmannschaft gepusht wird“, meint der Profifotograf aus Bad Mergentheim abschließend. Den Aktiven sei es aber trotz fehlender und gewohnter Atmosphäre gut gelungen, auf dem Feld schnell wieder in den Tunnel zu finden, um sich so auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dennoch bleibe zu hoffen, dass „die Hallen bald wieder beben und die Fans für Stimmung sorgen“, sagt er.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.06.2020