Trotz aller Schmerzen

Kvitfjell.Nach dem Ende seiner beeindruckenden Ski-Saison gab es für Thomas Dreßen ein Sonderlob vom deutschen Alpin-Direktor. „Thomas hat alle Erwartungen deutlich übertroffen und mit den Ergebnissen sein außergewöhnliches Talent im Abfahrtsrennsport gezeigt“, sagte Wolfgang Maier.

Am letzten Speed-Wochenende blendete der 26 Jahre alte Allgäuer die Schmerzen nach seinen vor einer Woche erlittenen Schulterverletzungen so gut es ging aus. Am Tag vor der Absage des Super-G in Kvitfjell wegen schlechten Wetters konnte Dreßen bei seinem achten Platz in der Abfahrt nicht ganz ans Limit gehen. Gleichwohl krönte er seinen Comeback-Winter mit dem zweiten Rang in der Disziplinwertung hinter dem überragenden Schweizer Beat Feuz. Mit drei Abfahrtssiegen in Lake Louise, Garmisch-Partenkirchen und Saalbach-Hinterglemm sowie Platz drei in Wengen übertraf Dreßen seine eigenen Ziele und bewies mit zwei dritten Rängen in Gröden und Hinterstoder, dass er auch im Super-G zur Weltelite gehört. dpa

