Trotzdem weiter Dritter

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen NBA die dritte Niederlage hintereinander kassiert. Die Thunder mussten sich am Donnerstag (Ortszeit) in eigener Halle den Philadelphia 76ers mit 104:108 (49:60) geschlagen geben. Der 25-jährige Schröder erzielte 14 Punkte und gab sieben Assists.

Superstar Russell Westbrook (23 Punkte/11 Assists/11 Rebounds) verbuchte sein 25. Triple-Double der laufenden Saison. Trotz der Niederlage belegt OKC mit einer Bilanz 38 Siegen und 23 Niederlagen weiter den dritten Platz in der Western Conference.

Harden überragt

Liga-MVP (wertvollster Spieler) James Harden zeigte beim 121:118 (55:69)-Comeback-Erfolg seiner Houston Rockets gegen die Miami Heat eine überragende Leistung. Der 29-Jährige erzielte starke 58 Punkte und verteilte zehn Assists. Nachwuchscenter Isaiah Hartenstein stand nicht im Aufgebot der Texaner. Houston bleibt nach dem vierten Sieg in Serie weiter Fünfter im Westen. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019