TSG Hoffenheim belohnt sich spät gegen Roter Stern Belgrad

Sinsheim.Die Profis der TSG Hoffenheim hatten sich so viel vorgenommen. Sie wollten zum Start der Europa-League-Gruppenphase unbedingt ein Ausrufezeichen setzen, um ihre Ambitionen zu untermauern. Doch am Ende stand beim Auftakt gegen Roter Stern Belgrad in der Sinsheimer Arena ein über weite Strecken mauer Auftritt. Die Treffer beim 2:0 (0:0)-Sieg erzielten Christoph Baumgartner (64.) und Munas Dabbur (90.+3).

Ein ganz besonderes Match war es für Hoffenheims Offensivspieler Mijat Gacinovic. Der Serbe, der früher bei Vojvodina Novi Sad am Ball war, traf gleich auf neun Nationalmannschafts- oder frühere Vereinskollegen. Doch nach einem engagierten Start ließ der frühere Frankfurter immer mehr nach. Seine auffälligste Szene hatte Gacinovic in der 23. Minute, als er im Strafraum bei einem Zweikampf mit Belgrads Sekou Sanogo zu Boden ging – eine strittige Szene, die der spanische Schiedsrichter Jose Perez aber nicht als elfmetertauglich einstufte. Zur Pause wurde Gacinovic durch Dennis Geiger ersetzt. Florian Grillitsch musste zur Halbzeit ebenfalls raus – aber nicht aus sportlichen Gründen. „Seine Frau bekommt ein Kind“, teilte TSG-Pressesprecher Holger Kliem mit. Die beste Chance für die Kraichgauer vergab Munas Dabbur in der 44. Minute. Der israelische Nationalspieler tunnelte Roter-Stern-Torhüter Milan Borjan und traf den Pfosten. Unter dem Strich kam aber im ersten Abschnitt deutlich zu wenig vom Bundesligisten. „Mehr Bewegung“, forderte Mittelfeld-Mann Grillitsch in der 32. Minute energisch. Mehr Durchschlagskraft im Angriff entstand dadurch in der zähen Partie jedoch nicht.

Für die Serben, die die Champions-League-Qualifikation knapp verpasst hatten, vergab Srdjan Spiridonovic die beste Chance (40.). Seinen Schuss blockte TSG-Verteidiger Kevin Akpoguma im letzten Moment.

„Wir wollen zeigen, dass mit uns in der Gruppe zu rechnen ist. Dafür wäre ein Sieg enorm wichtig“, hatte Hoeneß vor dem Auftakt selbstbewusst erklärt. Seine Mannschaft konnte aber auch im zweiten Abschnitt bis auf Baumgartners Sahneschuss (64.) nur selten Taten folgen lassen. Belgrads Trainer Dejan Stankovic ärgerte sich so sehr über ein vermeintliches Foul von Akpoguma vor dem Treffer, dass er die Gelb-Rote Karte sah (66.).

Gelb-Rot für Trainer Stankovic

Hoeneß hatte im Vergleich zum 0:1 gegen Borussia Dortmund auf vier Positionen rotiert, um für neue Energie zu sorgen: Sessegnon, Grillitsch, Baumgartner und Dabbur begannen für Robert Skov, Dennis Geiger, Diadie Samassekou und Ihlas Bebou. Auf der Bank saß auch erstmals nach monatelanger Verletzungspause wieder Sargis Adamyan. Andrej Kramaric, Kasim Adams sowie Pavel Kaderabek befinden sich coronabedingt weiterhin in Isolation beziehungsweise Quarantäne.

