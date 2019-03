TSV-Kämpfer überzeugen auf internationalem Parkett

Bereits zum 44. Mal wurde am vergangenen Wochenende das „Rheintaler Judo-Ranking-500-Turnier“ für Elite- und Masterkämpfer in den Altersklassen U18 und Erwachsene in Altstätten in der Schweiz ausgetragen. Einmal mehr machte die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim bei diesem Wettbewerb mit guten Leistungen auf sich aufmerksam.

Rund 400 Athleten aus Deutschland, Italien, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz waren angetreten, um sich zu messen. Vor allem für die Kämpfer aus dem Gastgeberland ging es um wichtige Ranglistenpunkte für die Schweizer Meisterschaft. Nachdem die Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim im vergangenen Jahr gute Platzierungen eingefahren hatte, sollte es diesmal nochmals eine Steigerung geben. In der Altersklasse U18 reichte es zu zweimal Silber und einem siebten Rang. Bei den Erwachsenen holten die Taubertäler einmal Silber und einmal Bronze.

Den Anfang machte am Samstag zunächst die Altersklasse U18. Hier waren zwei weibliche Kämpferinnen und ein männlicher Athlet des TSV angetreten. Als erste ging Vanessa Liesberg in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm auf die Matte. Am Ende erreichte sie immerhin einen siebten Rang.

Besser lief es für Mara Noorlander in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm. Sie zeigte sich wie zuletzt in Bestform und erreichte nach drei Siegen das Halbfinale.

Auch hier hatte es die TSVlerin sehr eilig. Schon nach kurzer Kampfzeit ging sie als Siegerin gegen Giulia Cambianica vom Judo-Club Bellinzona/Schweiz von der Matte und stand damit erstmals bei einem internationalen Großturnier im Endkampf.

In einem hart umkämpften Finale unterlag die TSV-Blaugurtträgerin dann am Ende gegen Janna Stäheli vom JC Nippon St. Gallen und holte damit die erste Silbermedaille für die TSV-Teilnehmer.

Bei der männlichen U18 war Pierre Ederer in der Gewichtsklasse über 81 Kilogramm angetreten. Er zeigte sehr gute Leistungen und erreichte wie seine Vereinskameradin das Finale. In diesem fand er dann seinen Meister in Adil Majadi von Judoclub Biel (Schweiz). Der Gewinn der Silbermedaille war für den TSV-Nachwuchskämpfer bei einem auf sehr hohem Niveau internationalen Turnier ebenfalls sein bisher bestes Ergebnis.

Am zweiten Tag der Erwachsenen gab es noch einmal Silber und einmal Bronze für den TSV Tauberbischofsheim.

Den Erfolgsreigen der TSVler setzte Torsten Zettelmeier in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm fort. Lediglich im Halbfinale musste er sich dem späteren Turniersieger Luca Stäheli vom JC Nippon St. Gallen geschlagen geben. Der Kampf um die Bronzemedaille ging dann wieder an den TSV-Athleten.

Zufriedenstellende Bilanz

Den krönenden Abschluss seitens des TSV machte dann noch Martin Sprecakovic in der Gewichtsklasse über 90 Kilogramm. Er unterlag lediglich im Finale gegen Markus Wiesmann vom gastgebenden Verein und holte damit die dritte Silbermedaille für den TSV.

Mit dreimal Silber, einmal Bronze und einem siebten Rang erreichten die TSV-Teilnehmer mehr, als sie erhofft hatten. jotef

