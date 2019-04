TSV Marbach verliert gegen KKS Stein

Das zweite Match der Kleinkaliber-Sportgewehrrunde des Badischen Sportschützenverbandes ist absolviert, und dabei gab es lediglich in der Gruppe West eine Veränderung, indem der SV Walldorf Tabellenführer KKS Reihen ablöste. Ein Blick auf die Mannschafts- und Einzelbestergebnissen und Platzierungen: Mit 1636:1639 Ringen war in der Verbandsklasse Ost der TSV Marbach dem KKS Stein am Kocher unterlegen, während sich der SV Binau mit 1647:1657 Ringen dem KKS Hüffenhardt geschlagen geben musste.

Die Mannschafts- und Einzelbestergebnisse sowie die aktuellen Zwischentabellen im Zahlenspiegel:

Verbandsklasse Ost

TSV Marbach – KKS Stein am Kocher (1636:1639 Ringe); SV Binau – KKS Hüffenhardt (1647:1657 Ringe).

Einzel: 1. Alexander Wollensack (KKS Stein am Kocher, 569 Ringe); 2. Christian Geml (KKS Hüffenhardt, 562 Ringe); 3. Melanie Ebend (KKS Hüffenhardt, 558 Ringe).

Tabelle: 1. KKS Hüffenhardt (3338 Ringe); 2. TSV Marbach (3300 Ringe); 3. SV Binau (3279 Ringe); 4. KKS Stein am Kocher (3274 Ringe).

Landesklasse Ost

SV Limbach – KKS Osterburken (1603:1492 Ringe); SV Schweinberg – TSV Marbach II (1604:1473 Ringe).

Einzel: 1. Benedikt Beuchert (SV Schweinberg, 562 Ringe); 2. Simon Stephan (SV Limbach, 548 Ringe); 3. Philipp Englert (KKS Osterburken, 531 Ringe).

Tabelle: 1. SV Limbach (3199 Ringe); 2. SV Schweinberg (3198 Ringe); 3. TSV Marbach II (3008 Ringe); 4. KKS Osterburken (2921 Ringe).

Regionalklasse Ost

SG Buchen – SVG Schefflenz (1586:1520 Ringe); SSV Lindach – SGi Walldürn (1501:1571 Ringe).

Einzel: 1. Max Ackermann (SG Buchen, 552 Ringe); 2. Michael Künkel (SGi Walldürn, 539 Ringe); 3. Jochen Zachow (SVG Schefflenz, 536 Ringe).

Tabelle: 1. SG Buchen (3157 Ringe); 2. SGi Walldürn (3150 Ringe); 3. SVG Schefflenz (3069 Ringe); 4. SSV Lindach (3021 Ringe). gm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019