TSV-Nachwuchs auf erfolgreicher Medaillenjagd

Bronzener Dreier-Pack

Am zweiten Wettkampftag war in der Altersklasse U12 der jüngste TSV-Nachwuchs an der Reihe. Alle drei Teilnehmer holten am Ende jeweils die Bronzemedaille. Zunächst erreichte Felicia Scheuerle in ihrer Gewichtsklasse gegen Germaine Bettford von Samurai Bürstadt den dritten Platz.

Die Brüder Leon und Max Meyer waren danach natürlich ebenfalls bestrebt, sich einen der begehrten Podestplätze zu erkämpfen. Leon Meyer gewann den entscheidenden Kampf um Bronze gegen Maximilian Starke von Tamanegi Griesheim in der Gewichtsklasse bis 29 Kilogramm. Sein Bruder Max Meyer holte sich ebenfalls den dritten Platz, und zwar gegen Paul Binder von SG Egelsbach. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.05.2018