TSV plant Rückkehr in die Erfolgsspur

Wie eine zentnerschwere Last trugen die Bundesliga-Kickerinnen des TSV Crailsheim diese Woche die unnötige Niederlage gegen Sindelfingen auf dem Trainingsplatz herum, durch die der Anschluss nach oben verpasst wurde. Doch allzu lange haben die Isert-Schützlinge nicht Zeit, um die Wunden zu lecken, geht es doch am Sonntag (Anstoß: 14 Uhr) darum, gegen Aufsteiger Bad Neuenahr II wieder in die

...