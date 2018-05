Tuchel setzt ganz auf Angriff

Anzeige

Tuchel will zunächst einen „gewissen Geist“ und eine „gewisse Atmosphäre“ in der Mannschaft schaffen. „Die kleinen Dinge sind die großen Dinge“, sagte er auf Deutsch. In französischen Medien wurden der Charme und „ein bereits flüssiges Französisch“ („L’Equipe“) des Coachs gelobt. Tuchel sprach aber vor den Medienvertretern die meiste Zeit Englisch.

Max Meyer auf der Wunschliste?

Zu möglichen Transfers äußerte er sich nicht im Detail. „Es gilt zunächst, die Reihenfolge einzuhalten, alle Spieler kennenzulernen“, sagte Tuchel. „Falls das Transfer-Fenster jetzt schließt, bin ich ein glücklicher Mensch.“ Tuchel macht sich laut französischen Medien in Sachen Verstärkungen aber wohl schon länger Gedanken. Demnach will der neue PSG-Coach nicht in erster Linie in Frankreich, sondern in der ihm bekannten Bundesliga auf Einkaufstour gehen.

Ganz oben auf der Wunschliste sollen unter anderem Philipp Max (24) vom FC Augsburg und Max Meyer (22) von Schalke 04 stehen. Der nach dem Pokalsieg vor einem Jahr von Borussia Dortmund vor die Tür gesetzte Coach soll aber auch und vor allem seinen früheren Club im Visier haben. Laut „Le Parisien“ oder „Ouest France“ erwägt Tuchel, BVB-Profis wie Ömer Toprak (28), Julian Weigl (22) und Raphael Guerreiro (24) von einem Umzug an die Seine zu überzeugen.

Geld haben die Ölscheichs aus Katar, die in Paris seit 2011 das Sagen haben, mehr als genug. Wegen des Financial Fairplay wird die Uefa aber alle Schritte, die PSG auf dem Transfermarkt unternimmt, genau unter die Lupe nehmen. Der Club wird sich deshalb von einigen Stars trennen müssen. Im Gespräch sind unter anderem der Argentinier Angel Di Maria und Weltmeister Julian Draxler, da in der Offensive ohnehin ein Überangebot herrscht. PSG-Chef Nasser al-Khelaifi versicherte jüngst, Neymar werde trotz der Gerüchte über einen Wechsel zu Real Madrid „zu 2000 Prozent bleiben“. dpa

