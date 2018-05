Tuchel wird Trainer bei Paris Saint-Germain

Anzeige

Paris (dpa) - Nun ist es offiziell: Thomas Tuchel wird neuer Trainer bei Paris Saint-Germain. Der 44-Jährige erhält bei Frankreichs Meister einen Zweijahresvertrag.

Der frühere Dortmunder Coach hatte die Verantwortlichen beim Starensemble um 222-Millionen-Euro-Mann Neymar, den Franzosen Kylian Mbappé und Fußball-Weltmeister Julian Draxler in diversen Gesprächen überzeugt.

Er komme mit «viel Freude, Stolz und Ehrgeiz» zu «diesem großen Club des Weltfußballs», sagte Tuchel in einer PSG-Mitteilung. «Ich bin ungeduldig, mit all diesen großen Spielern zu arbeiten, die zu den besten des Planeten gehören.» Er und sein Team würden alles dafür tun, die Grenzen von PSG zu verschieben, «bis zum höchsten internationalen Niveau» - PSG strebt seit langem einen Erfolg in der Champions League an, bislang erfolglos. «Es gibt ein außerordentliches Potenzial in Paris», so Tuchel.