Turners toller Schlusspunkt

Gießen 46ers – Hakro Merlins Crailsheim 114:115

(31:32, 28:33, 27:21, 28:29)

Gießen: Bryant (30 Punkte/davon 1 Dreier), Thomas (27/4), Jordan (16/3), Bell (13/3), Landis (9), Lischka (6), Gordon (6), Agva (5), Pjanic (2).

Crailsheim: Turner (25/3), Madgen (20/3), Neumann (18), Lawson III (16/4), Russell (12/2), Cuffee (8/2), Gay (8), Ferner (5/1), Wysocki (3/1), Herrera.

Zuschauer: 3370.

Beide Teams scorten hochprozentig. Ein „irrer“ Schlagabtausch wurde am Ende durch einen „irren“ Dreier in letzter Sekunde entschieden. Die Merlins schlugen Gießen mit 115:114 und sammeln enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Mit 86:86 ging es in das letzte Viertel. Der Playoff-Anwärter startete besser in den letzten Spielabschnitt und zog auf 94:88 davon, doch Crailsheim glich wieder aus. Fünf Minuten vor Schluss führte Gießen dann mit 99:98. Nach weiteren fünf Punkten der 46ers nahm Crailsheims Headcoach Tuomas Iisalo ein Timeout um den Run zu stoppen. Gießen zog weiter davon, Crailsheim verkürzte den Rückstand 40 Sekunden vor Schluss noch einmal auf 104:108. Es folgten zwei verworfene Freiwürfe von Bryant und Madgen traf einen Dreier. Crailsheim stoppte jeden Angriff von Gießen schnell und schickte sie an die Freiwurflinie. Die trafen, bis auf einen Sekunden vor Schluss. Es waren noch 3,5 Sekunden auf der Uhr und die Zauberer hatten noch einen Angriff. Frank Turner schnappte sich den Ball und verwandelte einen furiosen Dreier in letzter Sekunde zum 115:114.

Stimmen zum Spiel

Tuomas Iisalo (Trainer): „Ich habe gedacht, dass das Spiel gegen Bremerhaven schon verrückt war. Aber für dieses Spiel und den Sieg habe ich wirklich keine Worte. Die Jungs haben über 40 Minuten gekämpft. Wir hatten zwar in der Defensive ein paar Probleme mit ihren Match-Ups, aber ich bin einfach nur stolz auf das Team. Es war ein großartiger Sieg, vor allem für Frank Turner. Er ist unser Leader, hatte zwischendurch ein paar Fehler in seinem Spiel. Aber wir brauchen ihn einfach. Er hat es verdient, uns durch solch einen Wurf zum Sieg zu führen.“ Ingo Enskat (Sportlicher Leiter): „Einfach nur der Wahnsinn! Als Frank hochging und der Ball in der Luft war, schien förmlich die Zeit stehenzubleiben. Ich freue mich riesig für Tuomas und die Jungs, dass sie sich selbst belohnt haben. anuf

