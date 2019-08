Turnier zum Schützenmarkt

Im Rahmen des Schützenmarktes veranstaltet der Schachclub BG 1980 Buchen in Kooperation mit der Schützengesellschaft Buchen wieder ein international hochrangiges Turnier. Vom 6. bis 8. September ist das Buchener Hotel „Prinz Carl“ Schauplatz der 8. Internationalen Kurz-Open (Ausschreibung siehe auf der Schachclub-Homepage www.schachclub-buchen.de ), das nach der internationalen ELO-Zahl und der Deutschen Wertungszahl (DWZ) ausgewertet und wohl etwa 45 Schachfreunde anlocken wird. Turnierbeginn ist am Freitag, 6. September, um 18 Uhr. Bis Sonntag werden fünf Runden nach Schweizer System gespielt. Neben den Preisen für die Erstplatzierten gibt es wieder zahlreiche Sonderpreise (Jugendaltersklassen, Ratingpreise für DWZ-Gruppen unter 2000, unter 1800, unter 1600, unter 1400, Senioren- und Damenpreis), so dass dieses Turnier nicht nur Spitzenspieler anlocken wird, sondern auch für Jugendliche aus der Umgebung attraktiv ist. Titelverteidiger ist Matthias Becker vom gastgebenden Schachclub BG Buchen, der jüngst das Oliver-Wiegand-Gedächtnisturnier in Buchen gewonnen und bei der Internationalen Stuttgarter Stadtmeisterschaft überraschend einen vorderen Platz belegt hat. Matthias Becker steht kurz vor der Verleihung des FIDE-Meistertitels, dem dritthöchsten nach dem Großmeister und dem Internationalen Meister. eb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.08.2019