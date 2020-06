Turnierserie als Training

Kevin Krawietz: Voller Einsatz beim Turnier in Großhesselohe. © dpa

Großhesselohe.Ein trüber Tag in Großhesselohe vor den Toren von München. Eine schmucke Tennis-Anlage mit 15 gut gepflegten Sandplätzen. Nicht die große Tennis-Welt, aber für viele deutsche Profis ein Anfang. Denn wegen der Coronavirus-Pandemie ruht die weltweite Tour. Keine Turniere, keine Chance, sich mit anderen zu messen, keine Einnahmen. Es ist keine einfache Zeit für Tennisprofis. Auch deshalb hat der Deutsche Tennis Bund eine Turnierserie ins Leben gerufen, auf der 32 Herren und 24 Damen bis Ende Juli ihre Sieger ausspielen. Da die Veranstaltung im Gruppen-Modus stattfindet, sind mehrere Matches garantiert.

„Gut, wieder zu spielen“

Im Nieselregen von Großhesselohe stehen sich Daniel Masur und Kevin Krawietz von Bundesligist Grün-Weiss Mannheim gegenüber. Außer den beiden Spielern ist nur noch ein Schiedsrichter auf dem Platz, Ballkinder und Linienrichter gibt es nicht. Trotzdem nehmen beide die Sache ernst. Als Krawietz ein leichter Fehler unterläuft, pfeffert der French-Open-Sieger im Doppel den Ball weit über die Anlage. Es gibt eine Verwarnung – Ordnung muss sein, auch unter diesen speziellen Umständen. „Natürlich nervt es mich, wenn ich verliere“, sagt Krawietz später. „Aber es fühlt sich gut an, mal wieder zu spielen.“

Der 28-Jährige will sich durch die Teilnahme an der Serie wieder in Form bringen. Die Pause hat er unter anderem dazu genutzt, um in einem Supermarkt Regale einzuräumen. „Das war eine spontane Idee mit einem Kumpel“, sagt Krawietz, der damit weltweites Interesse weckte. Ein Grand-Slam-Champion im Supermarkt – das ist in Corona-Zeiten ohne Tennis eine gute Story. dpa

