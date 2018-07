TV-Experiment: 100 Stunden European Championships

Anzeige

Berlin (dpa) - Für die Fernsehsender ist es ein zehntägiger Versuch. Rund 100 Stunden werden ARD und ZDF von den European Championships berichten und wollen testen, wie viele Menschen sich im Sommer für das neue Sportereignis vor den Fernseher setzen.

«Das ist ein Experiment», sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. «Wir hoffen, dass unsere Zuschauer das Erfolgsrezept des Wintersports im Fernsehen nun auch im Sommer annehmen.»

Im Winter schauen jedes Wochenende Millionen Menschen die stundenlangen Übertragungen und sorgen für hohe Quoten - das ist die Währung der Fernsehsender. Und jetzt übertragen die beiden öffentlich-rechtlichen Anbieter von Freitag an zehn Tage lang die Europameisterschaften in sieben Sportarten im Wechsel. Morgens um neun Uhr beginnen einige Sendungen. Die Leichtathletik-Übertragungen dauern bis in den Abend.