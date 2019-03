U 21 besteht Härtetest

Essen.Das deutsche U-21-Nationalteam ist zum Start ins EM-Jahr ungeschlagen geblieben und hat mit einer lange Zeit starken Leistung gegen Mitfavorit Frankreich seine Titelambitionen unterstrichen. Beim 2:2 (2:0) in Essen verspielte das Team von Trainer Stefan Kuntz nach starker erster Halbzeit aber noch einen Zwei-Tore-Vorsprung. 89 Tage vor ihrem EM-Auftaktspiel gegen Dänemark glänzten die U-21-Fußballer gegen stark eingeschätzte Franzosen nur eine Halbzeit lang, sind nun aber seit elf Partien ungeschlagen.

„Wir wollten ab der 60. Minute mehr im Angriffspressing bleiben. Das ist in der Besetzung so nicht gegangen. Aber was wir in der ersten Halbzeit gemacht haben, war richtig gut“, sagte Kuntz. Kapitän Timo Baumgartl ärgerte sich „maßlos“ über die zwei Gegentreffer.

Der Mainzer Levin Öztunali in der dritten Minute und Maximilian Mittelstädt von Hertha BSC (31.) erzielten vor 4227 Zuschauern die Tore für den DFB-Nachwuchs. Jonathan Ikoné (51.) und Moussa Dembélé (66.) trafen für Frankreich. dpa

