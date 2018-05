U14 der LG gewinnt den Franken-Titel

Anzeige

Marie Krug zeigte mit 4,82 Meter beim Weitsprung ihre Stärke, Marlene Stegers schob sich mit 4,37 Meter auf den zweiten Platz. Im Schlagball ist dagegen noch Luft nach oben. Mit den 33,50 Meter von Marlene Stegers und 31,50 Meter von Nele-Maxima Siegl kam man nicht an die Weiten aus dem vorigen Jahr heran.

Im Hochsprung waren Luisa Wolfram mit 1,44 Meter und Carla Hornung, die mit 1,36 Meter überraschte, die Punktelieferanten. Mit Alea Menikheim, Jana Knebel und Helen Korn hatte man wichtige Ergänzungen dabei, um in jeder Disziplin mit vier Athleten und um mit einer zweiten Staffel anzutreten.

Die LG-Mädchen siegten am Ende sicher mit 6639 Punkten vor der Unterländer LG, die 6410 Punkte erzielte.

In der männlichen Jugend U14 war eine junge Mannschaft der LG am Start. Robin Dreyer (M13) war in diesem Team der älteste Starter, und hatte über 60 Meter Hürden seine beste Leistung. Hier verbesserte er seine persönliche Bestleistung um fast eine halbe Sekunde auf 10,38 Sekunden. Damit unterbot er erstmals die F-Kader-Norm von 10,60 Sekunden. Im Hochsprung stellte Robin mit 1,48 Meter seine Freiluft-Bestleistung ein. Im Hochsprung verbesserten Leon Bauer (M12) mit 1,32 Meter und Max Östreicher (M11) mit 1,24 Meter je ihre persönlichen Bestleistungen. Über 800 Meter erzielte Phil Möbus (M12) in 2:51,81 Minuten seine beste Leistung. Ebenfalls über 800 Meter blieb Elias Koch (M12) mit 2:55,57 Minuten erstmals unter drei Minuten. Der 12-Jährige Roman Schermutzki war mit leichtem Fieber angereist und hatte dennoch im Weitsprung mit 3,98 Meter ein für ihn sehr gutes Ergebnis.

Mit 5106 Punkte hatten die sechs Jungs ein ordentliches Ergebnis erzielt, konnten aber im Kampf um den Frankentitel nicht eingreifen. Der ging an die Unterländer LG. hl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018