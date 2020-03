Über 1100 Teilnehmer in Erfurt am Start: Der Seniorensport im Land boomt weiter

Annette Lehr und Helmut Seher von der LG Hohenlohe 1. FC Igersheim. © Lehr

Der Seniorensport boomt, das zeigten über 1100 Teilnehmer bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt. Die Altersklassen M 50, M 60 und W 50 stellten dabei die stärksten Teilnehmerfelder. Mit dabei in diesen stärksten Klassen waren Annette Lehr und Helmut Seher von der LG Hohenlohe/1. FC Igersheim. Helmut Seher und Annette Lehr starten ab diesem Jahr in den Klassen M50 und W50, das bedeutet für Annette Lehr geänderte Hürdenhöhe und Abstände und bei Helmut Seher ein verändertes Gewicht beim Diskus.

Annette Lehr startete schon sehr früh am Morgen über die 60 M in ihrer neuen Altersklasse der W 50. Sie kam impulsiv aus dem Block und die Zeit blieb für sie bei 9,43 Sekunden stehen. Das reichte zwar nicht fürs Finale, aber für einen guten 12. Platz in der Endabrechnung aller Läufe. Deutsche Meisterin wurde Tatjana Schilling/TSV Korbach in 8,11 Sekunden.

Nun hieß es wach bleiben, weilsechs Stunden später noch die 200 Meter auf dem Plan standen. Annette Lehr nahm sofort Tempo auf, das sie auch bis ins Ziel hoch halten konnte. Mit ihrer Zeit von 32,48 Sekunden war sie sehr zufrieden und erreichte damit einen tollen neunten Platz. Tatjana Schilling/TSV Korbach holte sich den Titel in 26,71 Sekunden. Am nächsten Tag stellte sie sich noch der Herausforderung über die 60 Meter Hürden. Mit der Zeit von 12,02 Sekunden und dem damit erlaufenen achten Platz war sie sehr zufrieden. Es siegte Tatjana Schilling/TSV Korbach in 9,63 Sekunden.

Nach sehr guten Einwürfen ging Helmut Seher/M50 hochmotiviert in den Wettkampf, den er als erster Werfer eröffnete. Mit für ihn noch nicht zufriedenstellenden 38,62 Meter ging er als Vierter in den Endkampf. Leider warfen dann noch drei Werfer weiter als Helmut Seher. Er belegte den siebten Platz. Es siegte Helmut Marynaik LAC Passau mit 54,08Meter, Zweiter Olaf Terzer KSC Strausberg mit 46,32 Meter und Dritter Kai Löwel TSV Rudow 41,52 Meter.

