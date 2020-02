Überfälliger Schritt

Perfekte Kulisse auch beim Frauenfinale zwischen Dresden und Stuttgart. © dpa

Mannheim.Sie hatten es spannend gemacht – bis zum frühen Sonntagnachmittag. Doch nach dem 3:0-Erfolg der Berlin Recycling Volleys gegen die SWD powervolleys Düren im Männerfinale traten René Hecht, der Präsident des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) und Michael Evers, der Präsident der Volleyball-Bundesliga (VBL), gemeinsam auf den Court der SAP Arena. Und gaben bekannt: Die SAP Arena bleibt in den kommenden fünf Jahren Austragungsort des DVV-Pokalfinals. Der Vertrag wurde bis 2025 verlängert.

„Was vor fünf Jahren nach einem gewagten Schritt aussah, hat sich als eine der besten Entscheidungen herausgestellt, die wir für den Volleyballsport in Deutschland treffen konnten“, erklärte Hecht, der mit 385 Länderspielen Deutschlands Rekordnationalspieler ist, unter dem Jubel der Volleyball-Fans in Mannheim: „Seit 2016 sind wir in der SAP Arena zu Gast und haben jedes Jahr unsere Vermarktungserlöse gesteigert. Dieses Jahr haben wir erneut eine neue Rekordhöhe erreicht.“

Auch Evers freute sich: „Wir sind davon überzeugt, dass uns die SAP Arena die besten Bedingungen für ein Event wie das DVV-Pokalfinale bietet. Außerdem bietet die Halle für die Zuschauer bestmögliche Bedingungen, um an einem langen Volleyball-Tag auch abseits der Spiele bestens versorgt und unterhalten zu werden.“

Das „Zusammenspiel von Organisation, Arena-Gefühl und Spitzensport“ habe das Pokalfinale in Mannheim zum „Volleyball-Highlight des Jahres“ gemacht, meinte Evers weiter: „Jedes Jahr kommen mehr als 10 000 Fans nach Mannheim. Diese Zahl und die Stimmung in der Halle sprechen für sich.“

Stabile Zuschauerzahlen

2016 löste Mannheim das Gerry-Weber-Stadion in Halle/Westfalen als Finalschauplatz ab. 2018 war der Vertrag mit der SAP Arena erstmals um zwei Jahre verlängert worden. Jetzt also die erneute Verlängerung bis 2025 – die nicht überraschend kommt: 2019 schauten sich 10 287 Zuschauer die DVV-Endspiele an, in diesem Jahr waren es sogar 10 689 Zuschauer. Das sechste DVV-Pokalfinale in der SAP Arena wird am 28. Februar 2021 steigen. cpa

