Übung für den Weltcup

Leipzig.Die Nordische Kombination der Frauen – sie entwickelt sich. Auf diesen kurzen Nenner könnte man das bringen, was in der jüngsten nordischen Disziplin derzeit passiert. An diesem Wochenende startet im amerikanischen Steamboat Springs die fünf Wettkampforte und elf Wettkämpfe umfassende Continentalcup-Serie, die die springenden und laufenden Damen auf das vorbereiten soll, was dann ab der Saison 2020/21 auf sie wartet: eine eigene Weltcup-Serie und die erste Weltmeisterschaft in Oberstdorf.

Möglicherweise erleben die besten 20 Damen der Saison 2019/20 auch schon das Weltcup-Finale der Männer in Schonach als Aktive mit. So sieht es der Plan vor, den Horst Hüttl federführend mit aufgestellt hat. Der Sportliche Leiter Skisprung und Nordische Kombination im Deutschen Skiverband gehört zu einer Expertengruppe des Weltverbandes FIS, die sich mit der Entwicklung der Frauen-Kombination beschäftigt. Und vornehmlich von dem, was in Deutschland passiert, ist Hüttl schwer begeistert.

„Das ist schon beeindruckend“, sagt Hüttl. Der DSV habe sein Wettkampfsystem geöffnet, in den Nachwuchsklassen starten Jungs und Mädchen gemeinsam. In der Altersklasse der Zwölfjährigen gibt es nun bereits eine eigene Mädchenserie mit insgesamt 43 Springerinnen, von denen sich 35 auch in der Nordischen Kombination versuchen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018