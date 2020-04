UEFA will an Spielplan festhalten

Nyon.Nach der Verschiebung der Fußball-EM wegen der Corona-Pandemie prüft die UEFA, ob das Turnier 2021 wie geplant in einem Dutzend Ländern stattfinden wird. „Die Uefa steht in dieser Angelegenheit mit allen zwölf Austragungsorten in Kontakt und weitere Ankündigungen werden zu gegebener Zeit erfolgen“, hieß es. „Die UEFA EURO 2020 soll zwischen dem 11. Juni und dem 11. Juli 2021 stattfinden, mit der Absicht, den gleichen Spielplan und die gleichen Austragungsorte zu haben“, teilte die UEFA mit.

Zur Feier des 60. Jahrestags der ersten Turnierauflage 1960 sollte das Turnier als Pan-Europa-Event in zwölf Ländern stattfinden. dpa

