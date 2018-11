Ula Duschek Beste auf Platz 5

Die besten Karatesportler aus der ganzen Bundesrepublik waren am 10. November nach Ilsenburg (Sachsen-Anhalt) zur Teilnahme an der Deutschen Karatemeisterschaft in der Altersklasse der Schüler angereist. Darunter befanden sich auch sechs Teilnehmer der Sportkarate-Abteilung der Eintracht ’93 Walldürn, die sich durch die guten Platzierungen bei den Landesmeisterschaften für diese Meisterschaft qualifiziert hatten. Trotz guter sportlicher Leistungen konnten sich die jungen Sportler aus Walldürn in dem starken Teilnehmerfeld in ihren Wettbewerben nicht wie gewohnt durchsetzen. So belegte Ula Duschek den 5. Platz, Silvia Duschek den 7. Platz und Daniel Kistner den 9. Platz jeweils im Kumite Einzel. sti

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018