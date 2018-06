Umbruch mit Neuer - Andere Weltmeister stehen vor dem Aus

Anzeige

Kasan (dpa) - Ein Umbruch steht an. Der Kapitän will auf dem Tiefpunkt der deutschen WM-Geschichte aber auf jeden Fall an Bord bleiben.

«Ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören», sagte Manuel Neuer nach dem blamablen Vorrunden-Aus in Russland. «Ich habe immer versucht, Verantwortung zu übernehmen, die Mannschaft mitzunehmen und zu motivieren. Aber natürlich gehöre ich mit dazu und bin auch ein Gesicht derjenigen, die dafür mitverantwortlich sind.»

Das erste Aus einer deutschen Nationalelf wird aber nicht in erster Linie mit Neuers Gesicht in Verbindung gebracht werden. Der 32 Jahre alte Welttorhüter gehörte zu den wenigen DFB-Spielern, die nicht versagten in Russland. Allerdings musste auch der erst kurz vor dem Turnier nach einem dritten Mittelfußbruch fit gewordene Neuer beim 0:2 gegen Südkorea fehlerhafte Szenen erklären.