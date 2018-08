Umfrage: Hamburg und Köln starten als Favoriten

Anzeige

Düsseldorf (dpa) - Die Bundesligaabsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln sind nach mehrheitlicher Auffassung der Zweitliga-Fußballtrainer die Favoriten auf den Aufstieg in die Erstklassigkeit. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Mehrzahl der Coaches hält die Hanseaten und die Rheinländer deshalb für die ersten Kandidaten, weil beide Clubs sportlich und finanziell die besten Möglichkeiten haben, am Saisonende 2018/19 die Plätze eins und zwei zu belegen.

«Der 1. FC Köln und wir werden immer die Gejagten sein. Jedes unserer Spiele in der Zweiten Liga wird einen Pokalcharakter haben, weil jeder den Verein schlagen will, der so lange in der Bundesliga dabei gewesen ist», sagte HSV-Coach Christian Titz. Als weitere Aufstiegsaspiranten werden der FC Ingolstadt und Union Berlin häufiger genannt.