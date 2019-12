Umjubelter Dreßen

Lake Louise.Als wäre er nie weg gewesen, stand Thomas Dreßen nach seinem Sensations-Comeback auf dem Podium und zeigte unter einem weißen Cowboy-Hut sein breitestes Siegerlachen. Dabei konnte er das, was da in Kanada passiert war und die Ski-Welt verblüffte, selbst nicht fassen. „Wahnsinn“, stammelte der Abfahrer nach seinem unglaublichen Sieg von Lake Louise nach einem Jahr Verletzungspause wegen eines Sturzes samt Totalschaden im Knie. Dreßen war überwältigt, dieses Wintersport-Märchen kam in der Euphorie gar an seinen Coup auf der Streif 2018 heran. „Kitzbühel ist einzigartig“, meinte er zwar. „Aber ich würde trotzdem sagen, dass dieser Sieg fast der schönste ist.“

Besser als Wasmeier und Ferstl

Denn auf den Tag genau ein Jahr nach seinem folgenschweren Unfall in Beaver Creek gewann Dreßen am Samstag nicht nur das Rennen in Lake Louise, sondern machte sich auch zum besten deutschen Abfahrer der Weltcup-Geschichte. Drei Siege in der Königsdisziplin, das hatte weder Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier geschafft noch der zweimalige Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl senior. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 02.12.2019