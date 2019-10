Umsetzung hat hohen Stellenwert

14 Sportverbände können in den nächsten Wochen Projekte starten, mit denen sie Inklusion im und durch Sport umsetzen. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat gemeinsam mit der Deutschen Sportjugend (dsj) die Mitgliedsorganisationen dabei unterstützt, die von der Aktion Mensch mit zwei Millionen Euro geförderten Projekte zu beantragen. Doch damit nicht genug: Darüber hinaus liegen der Aktion Mensch weitere Anträge von DOSB-Mitgliedsorganisationen über mehr als eine halbe Million Euro Fördersumme zur Genehmigung vor.

Die Projekte laufen zwei bis drei Jahre. Dabei sollen unter anderem Netzwerke zum Beispiel mit Einrichtungen der Behindertenhilfe aufgebaut, inklusive Ferienfreizeiten durchgeführt, „Inklusionslotsen“ ausgebildet und eingesetzt, Sportarten bis hin zu einem inklusiven Sporttreiben weiterentwickelt, inklusive Volunteer-Tandems für Sportevents qualifiziert und eine Servicestelle Inklusion eingerichtet werden. Der Gehörlosensportverband will die Inklusion in anderer Form angehen und plant die Qualifizierung allgemeiner Übungsleiter/innen in der Gebärdensprache.

„Wir freuen uns sehr, dass die Umsetzung von Inklusion für den DOSB und seine Mitgliedsorganisationen einen so hohen Stellenwert hat. Diese Entwicklung wollen wir durch Expertise und Förderung unterstützen“, so Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch.

DOSB-Vizepräsidentin Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper betont zu: „Durch die Förderung der Aktion Mensch erwarten wir neue Impulse zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den Sportverbänden. Damit kann der Sport Vorreiter für die Inklusion in Deutschland sein.“ dosb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.10.2019