Umsetzungsvorschläge sind erarbeitet

Der Landessportverband Baden-Württemberg (LSVBW) als politische Vertretung des organisierten und gemeinnützigen Sports im Land fordert eine schrittweise Öffnung der Sportanlagen im Zusammenspiel mit den Kommunen Anfang Mai. Bezugnehmend auf die Beratungen der Sportministerkonferenz (SMK) und der Position des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hat der LSVBW sportartübergreifende Szenarien für Athleten im Bereich der Landeskader und darüber hinaus für Vereine entwickelt. Der Sport in Baden-Württemberg könnte nach dem wochenlangen „shut down“ für das physische und psychische Wohlbefinden der Bevölkerung im Land sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtige Angebote unterbreiten.

Nach der Trainings-Wiederaufnahme des Profi- und Spitzensports am 11. April wäre eine rasche Rückkehr des Breiten- und Freizeitsports in den rund 11 400 Sportvereinen sowohl für die Bevölkerung als auch für die Vereine sinnstiftend. „Es wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer veränderten, neuen gesellschaftlichen Normalität. Voraussetzung dafür sind die konsequente Einhaltung der Abstands-, Hygiene- und Infektionsschutzregeln“, sagt Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Entsprechend fordert der LSVBW die Wiederaufnahme des Trainings unter entsprechenden umrissenen Rahmenbedingungen. Ein an das unten ergänzte Szenario für den Breiten- und Freizeitsport in den baden-württembergischen Sportvereinen wird mit den drei Sportbünden (BSB Freiburg, BSB Nord, Württembergischer Landessportbund) abgestimmt. Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes für Landeskader sollte in Abstimmung mit den sportmedizinischen Untersuchungszentren der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm unter Bedingungen ermöglicht werden.

Auch der Badische Sportbund (BSB) fordert die Wiederaufnahme des Vereinssports zu ermöglichen. In einer Pressemitteilung heißt es:

Die Corona-Pandemie stellt seit dem Ausbruch auch den organisierten Sport vor ungewohnte Herausforderungen. Die damit verbundenen und erforderlichen Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen werden von den Mitgliedsorganisationen des Badischen Sportbunds Nord vorbildlich umgesetzt.

Lenz: „Ungleichbehandlung“

Mit zunehmender Dauer der Krise sowie im Zuge einer notwendigen und klugen schrittweisen Rückkehr in einen „neuen Alltag“ gilt es nun, den organisierten Sport außerhalb des Profibetriebs in den Fokus zu rücken, was die vielen dringlichen Meldungen der Vereine und Verbände des Badischen Sportbunds Nord zunehmend verdeutlichen.

Neben kurzfristigen Liquiditätsengpässen, die einige Vereine hart treffen, gilt es mit Blick auf die mittel- und längerfristigen Auswirkungen für Vereine, aber auch für deren Mitglieder – und damit für die Bevölkerung – schnell eine differenzierte Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes zu ermöglichen.

BSB-Präsident Martin Lenz appelliert deshalb gemeinsam mit den Vorsitzenden aller neun nordbadischen Sportkreise an die politisch Verantwortlichen, neben dem Profisport nun eine sukzessive Wiederaufnahme des allgemeinen Vereinssportbetriebes zuzulassen – selbstverständlich unter strenger Einhaltung notwendiger Infekti-onsschutz- und Hygienemaßnahmen.

Die Diskrepanz zwischen der Möglichkeit, privat Sport treiben zu können und der gleichzeitigen Schließung von Vereinssportstätten war zu Beginn sicher ein notwendiger Schritt. Zwischenzeitlich ist diese Ungleichbehandlung von Vereinen gegenüber allen informell Sporttreibenden in jenen Fällen, in denen sich Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen ein-fach umsetzen lassen, nicht mehr vermittelbar.

Der Badische Sportbund Nord tritt, wie auch der DOSB und der LSV Baden-Württemberg, für allgemeingültige und für alle Sportarten gleichermaßen verbindliche Leitlinien ein. Der DOSB hat in einem Positionspapier, das auch auf der BSB-Webseite einzusehen ist, konkrete Umsetzungsvorschläge erarbeitet und die aktive Unterstützung durch Vereine und Verbände angeboten, was der Badische Sportbund Nord mit Nachdruck für Baden-Württemberg unterstreicht.

BSB-Präsident Martin Lenz sagt: „Der Badische Sportbund Nord bietet gemeinsam mit seinen Sportkreisen und Mitgliedsorganisationen sowie in engem Schulterschluss mit den Partnern in Baden-Württemberg gerne seine Unterstützung und Mitarbeit für und bei einer verantwortungsbewussten Wiederaufnahme des Vereinssportbetriebes an. Wir setzen und vertrauen darüber hinaus auf eine schnelle Lösung und Unterstützung für finanziell besonders betroffene Vereine und Verbände in den nächsten Tagen.“ lsv/bsb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.04.2020