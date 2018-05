Unai Emery neuer Trainer beim FC Arsenal

Anzeige

London (dpa) - Der Spanier Unai Emery tritt beim FC Arsenal die Nachfolge von Trainer Arsène Wenger an und soll beim englischen Premier-League-Club für den Beginn einer neuen Ära sorgen.

Wie der Verein verkündete, wird der 46-jährige Emery die Londoner mit den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi in die Zukunft führen, nachdem Vereinsikone Wenger nach 22 Jahren zum Saisonende seinen Abschied verkündet hatte. «Ich freue mich sehr, dass mir die Verantwortung übertragen wurde, dieses wichtige neue Kapitel in der Arsenal-Geschichte zu beginnen», sagte Emery. Über die Vertragsdauer wurde zunächst nichts bekannt.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Emery Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 betreut. Zwar holte er mit dem Starensemble um den Brasilianer Neymar souverän Meisterschaft und Pokal, in der Champions League reichte es jedoch nicht zum angestrebten Titel. In Paris wurde Emery von Thomas Tuchel abgelöst. Emery soll Arsenal nach einer enttäuschenden Saison wieder nach oben führen. Als Sechster hatten die Gunners die Qualifikation für die Königsklasse verpasst und dürfen erneut nur in der Europa League antreten.