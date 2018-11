UngewohntesGefühl

Fortuna-Torschütze Benito Raman und Trainer Friedhelm Funkel jubeln. © dpa

Düsseldorf.Für die ausgelassenen Feierlichkeiten auf den Rängen nach einem unerwartet deutlichen Sieg der Düsseldorfer hatte Fortuna-Sportvorstand Erich Rutemöller nur ein Schmunzeln übrig. „Das ist rheinische Mentalität. Da gewinnst du einmal 4:1 und schon singen die Fans vor dem nächsten Spiel: Zieht den Bayern die Lederhosen aus“, sagte Rutemöller nach dem Sieg gegen Hertha BSC – und vor dem Auswärtsspiel beim deutschen Meister in München nach der Länderspielpause. Zuvor hatte der Aufsteiger nach sechs Niederlagen am Stück schon an der Erstligareife zweifeln müssen. „Das ist Balsam für die Seele“, sagte Fortuna-Torhüter Michael Rensing. „Das muss uns weiter Mut geben“, ergänzte Trainer Friedhelm Funkel.

Gerade im Angriff ließ Fortuna zuletzt alles vermissen, was man benötigt, um in der Liga erfolgreich zu sein. Da sind vier Tore am Stück schon eine Rarität. In der Bundesliga gab es das in Düsseldorf zuletzt am 30. November 2012 beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt. „Wir haben uns den Frust von der Seele geschossen“, meinte Linksverteidiger Niko Gießelmann.

Der wichtigste Grund für den klaren Sieg der Rheinländer war ein Platzverweis: Nach der Gelb-Roten Karte von Berlins Maximilian Mittelstädt kurz vor der Halbzeit kippte das bis dahin mäßige und ausgeglichene Spiel total. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.11.2018