Unicorns bei den Cowboys

„Nach sechs Spielen ohne Pause hat uns ein spielfreies Wochenende körperlich natürlich gut getan“, sagt Neuman. „Allerdings nimmt es uns auch etwas den Rhythmus, besonders nach dem auch emotional anstrengenden Spiel gegen Frankfurt, das die letzten Wochen in einem besonderen Fokus stand.“

Nicht nur Rutenbeck fällt aus

Etwas Sorge bereitet der Blick auf den Kader der Unicorns. Der für seine Big Plays gefürchtete Receiver Tyler Rutenbeck wird wegen seiner Achillessehnenreizung noch mindestens zwei weitere Wochen ausfallen. In München kommt nun hinzu, dass der derzeit statistisch beste Haller Passempfänger Christian Hafels aus persönlichen Gründen ebenfalls verhindert sein wird. So werden am Samstag im Passangriff zwei Spieler aus der zweiten Garde von Anfang an zeigen müssen, was in ihnen steckt.

In der Defense muss man auf die beiden Cornerbacks Junior Nkembi und Jan Klenk verzichten. Außerdem sorgen die beruflichen Verpflichtungen von Safety Quade Chappuis weiterhin für Probleme. Zunächst kam er mit fast vierwöchiger Verspätung in Hall an, nun musste er die Unicorns wieder schneller als geplant vorübergehend verlassen. „Wir rechnen Ende Juli mit seiner Rückkehr, dann aber für den Rest der Saison“, sagt Jordan Neuman.

Die Haller Ausfälle bieten natürlich Chancen für die gastgebenden Cowboys. Bei ihrem erst zweiten Heimspiel in dieser Saison werden sie hoch motiviert sein, ihrem Publikum eine gute Leistung und einen möglichst strauchelnden Favoriten zu präsentieren. axst

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.06.2018