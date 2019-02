Unicorns sind gerüstet

Am 27. April startet die GFL in die Punktspielrunde 2019, und das mit dem Gastspiel der Marburg Mercenaries bei den Schwäbisch Hall Unicorns. Zwei Wochen vorher bestreiten die deutschen Meister aus Hall im Optima-Sportpark ein Vorbereitungsspiel gegen Solingen. Bevor die amtierenden Deutschen Meister bei diesem Season Opener gegen Marburg in die Punktspielrunde einsteigen, haben sie zwei Wochen vorher noch einen Test zu bewältigen. Am 13. April werden die Solingen Paladins aus der Nord-Gruppe der GFL2 ihre Visitenkarte im Optima-Sportpark abgeben. Alle Heimspiele der Unicorns im Optima-Sportpark: Samstag, 13. April: 15 Uhr – Solingen Paladins (Vorbereitungsspiel).

Samstag, 27. April: 17 Uhr – Marburg Mercenaries – GFL Season Opener.

Samstag, 11. Mai: 17 Uhr – Munich Cowboys.

Samstag, 25. Mai: 17 Uhr – Stuttgart Scorpions.

Samstag, 22. Juni: 17 Uhr – Kirchdorf Wildcats.

Samstag, 29. Juni: 17 Uhr – Ingolstadt Dukes.

Sonntag, 11. August: 15 Uhr – Frankfurt Universe.

Samstag, 7. September: 17 Uhr – Allgäu Comets.

Samstag, 21. September: 17 Uhr – Viertelfinale bei Qualifikation

Samstag, 28. September: 17 Uhr – Halbfinaleteilnahme bei Qualifikation. axe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019