Unicorns sind jederzeit Herr im Haus

Wer am Samstag beim ersten Punktspielauftritt der Schwäbisch Hall Unicorns nach der Winterpause mit Anlaufschwierigkeiten beim amtierenden Deutschen Meister gerechnet hatte, der wurde bitter enttäuscht. Schon nach vier Versuchen der Münchner kamen die Haller in Ballbesitz, und gleich mit dem ersten Spielzug zauberten sie einen 61-Yard-Pass von Marco Ehrenfried auf Tyler Rutenbeck und damit das 7:0 (alle PAT Tim Stadelmayr) auf den Rasen. Es war, als ob es zwischen der Perfect Season 2017 und dem Spiel am Samstag keine Winterpause gegeben hätte.

München hatte einen schweren Nachmittag in Hall zu verbringen, denn die Unicorns sperrten sie quasi in ihrer eigenen Hälfte des Spielfelds ein. Die Haller zeigten eine konsequente Verteidigungsleistung und das, obwohl ihnen mit Cody Pastorino, Raheem Wilson und Quade Chappuis derzeit noch drei ihrer besten Rückraumverteidiger fehlten. Umso klarer wurde dadurch, wie stark sie in diesem Jahr auf den Line- und Linebacker-Positionen besetzt sind.

Die Unicorns ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel daran aufkommen, wer im Haller Sportpark der Herr im Haus ist. Schon zur Pause stand es 41:0. Nach der Pause schickte Headcoach Jordan Neuman einige Ersatzspieler auf das Feld, wodurch sich die Partie deutlich ausgeglichener und punkteärmer gestaltete.

Trotz des klaren Erfolgs hat Halls Headcoach Jordan Neuman noch einige Fehler bei seinem Team entdeckt: „Im Abschließen von Chancen waren wir heute nicht gut, wir haben einige Turnovers, insbesondere durch Interceptions, liegen lassen, und wir haben uns zu viele Strafen eingebrockt. Es gibt also noch viel zu tun.“ Gut gefallen hat ihm aber die zweite Halbzeit: „Unsere Backups haben eine tolle Leistung gezeigt und die Aufgabe sehr gut gelöst.“ axst

Montag, 30.04.2018