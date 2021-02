Unicorns spielen 2021 erstmals seit fünf Jahren wieder international

Die Schwäbisch Hall Unicorns nehmen 2021 nach fünf Jahren Pause wieder an einem europäischen Wettbewerb teil: Die Central European Football League (CEFL) hat sie eingeladen, in diesem Jahr Teil ihres Spielbetriebs zu sein. Diese Einladung haben die Unicorns gerne angenommen haben – natürlich unter der Voraussetzung, dass es die weiteren Corona-Entwicklungen zulassen werden.

Zuletzt waren die Schwäbisch Hall Unicorns 2016 auf europäischer Ebene zu sehen. Zwischen 2012 und 2016 kämpften sie in den EFL- und BIG6-Wettbewerben um den Eurobowl. 2015 erreichte man das Finale gegen Braunschweig, 2016 schied man in Innsbruck bereits im Halbfinale aus. Nun sucht man im kommenden Jahr in der CEFL wieder den europäischen Vergleich. Die CEFL wurde 2006 als eine regionale Liga in Südosteuropa gegründet. Seither bietet die Liga ambitionierten Teams eine europäische Bühne. „Wir freuen uns sehr, dass wir wieder international spielen können“, sagt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. Möglich wurde dies unter anderem auch deshalb weil die die German Football League (GFL) in diesem Jahr eine Spielrunde mit nur zehn anstatt bislang 14 Rundenspielen vor den Playoffs plant. „Das war für uns bislang die größte Hürde für die Teilnahme an europäischen Wettbewerben“, sagt Gehrke. Sowohl terminlich als auch wegen der Belastung für die Spieler bei insgesamt 17 GFL-Partien musste man zuletzt Abstand von weiteren Engagements nehmen.

Auch GFL-Sprecher Carsten Dalkowski freut sich über den Schritt der Unicorns in Richtung Europa: „Die Schwäbisch Hall Unicorns setzen damit ein sehr positives Signal für den deutschen Football. Als viermaliger Deutscher Meister und amtierender Vizemeister sind sie ein erstklassiger Repräsentant der GFL und werten die Qualität des in ganz Europa gespielten CEFL-Wettbewerbs weiter auf.“

An der CEFL-Runde 2021 nehmen elf Teams aus Dänemark, Schweden, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Serbien, Russland und Deutschland teil. Der Spielplan, der auf dem K.O.-System basiert, sieht vor, dass die Unicorns für die zweite Runde gesetzt sind und am 22. Mai ein CEFL-Heimspiel gegen den Sieger aus dem Erstrundenspiel zwischen den Copenhagen Towers (Dänemark) und den Carlstad Crusaders (Schweden) haben werden. axst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021